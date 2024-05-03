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Киммих заинтересован в переходе в «Барселону» слухи

03 Мая 2024 • 00:00 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих одобряет идею перехода в «Барселону».

Гранд Ла Лиги считает подписание немецкого хавбека одной из главных целей на летнее трансферное окно. По данным журналиста Феррана Корреаса, сам Киммих находится в восторге от возможного перехода в «Барселону». 29-летний игрок ещё не договорился с «Баварией» о новом контракте, в то время как действующий договор истекает уже в следующем году.

Йозуа Киммих выступает за «Баварию» с 2015 года. В текущей кампании он отметился двумя забитыми мячами и десятью результативными передачами, проведя 39 матчей за коллектив Томаса Тухеля во всех турнирах.

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