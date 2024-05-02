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Хави хочет видеть в «Барселоне» дорогостоящего игрока «ПСЖ» слухи

02 Мая 2024 • 22:20 Комментировать
Хоффенхайм
...
РБ Лейпциг
Через 21 ч. 52 мин.

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс, проводящий сезон в «РБ Лейпциге», интересен «Барселоне».

Нидерландец вернётся в парижский клуб летом, но пока неясно, видит ли его Луис Энрике игроком стартового состава. Как уже сообщалось, в межсезонье Симонс может вновь отправиться в аренду, и «Барселона» – один из претендентов. По сведениям журналиста Давида Бернабеу, рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес очень высоко оценивает способности 21-летнего футболиста. Впрочем, каталонский гранд не сможет купить своего воспитанника в силу его высокой стоимости, а вариант с арендой затруднён из-за не самых лучших отношений с «ПСЖ».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают трансферную стоимость Хави Симонса в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Хави Эрнандес РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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