Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс, проводящий сезон в «РБ Лейпциге», интересен «Барселоне».

Нидерландец вернётся в парижский клуб летом, но пока неясно, видит ли его Луис Энрике игроком стартового состава. Как уже сообщалось, в межсезонье Симонс может вновь отправиться в аренду, и «Барселона» – один из претендентов. По сведениям журналиста Давида Бернабеу, рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес очень высоко оценивает способности 21-летнего футболиста. Впрочем, каталонский гранд не сможет купить своего воспитанника в силу его высокой стоимости, а вариант с арендой затруднён из-за не самых лучших отношений с «ПСЖ».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают трансферную стоимость Хави Симонса в 80 млн евро.