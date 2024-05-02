Моуринью отклоняет другие предложения ради «Баварии»

Жозе Моуринью рассчитывает получить пост главного тренера в мюнхенской «Баварии», сообщает Bild.

По информации источника, португалец ранее отклонил несколько заманчивых предложений от разных клубов (они не называются), поскольку продолжает ждать приглашения из Германии.

Напомним, ранее стало известно о том, что нынешний наставник мюнхенцев Томас Тухель в любом случае покинет клуб по окончании сезона, однако имя его преемника пока не называется. При Тухеле «Бавария» впервые за 11 лет упустила титул чемпиона Германии. В то же время команда продолжает выступать в Лиге чемпионов, где в первом полуфинальном поединке сыграла вничью с мадридским «Реалом» (2:2).

Последним местом работы Моуринью была итальянская «Рома».