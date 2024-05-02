32-летняя Сабрина Виттман – новый главный тренер «Ингольштадта». Этот немецкий клуб некогда выступал в Бундеслиге, но теперь играет в третьем по силе дивизионе Германии и сейчас занимает в нём 11 место таблицы.

Пока что Виттман будет работать в статусе исполняющей обязанности главного тренера. Она заменила на посту Михаила Келльнера, отправленного в отставку за неудовлетворительные результаты.

Ранее Виттман трудилась в «Ингольштадте» главным тренером молодёжной команды до 19 лет. Контракт с Виттман пока что краткосрочный – до конца текущего сезона.

«Ингольштадт» выступал в первой Бундеслиге в последний раз семь лет назад – в 2017 году.