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Чемпионат Германии. Бундеслига

Бывший клуб Бундеслиги возглавила 32-летняя немка официально

02 Мая 2024 • 21:36 Комментировать

32-летняя Сабрина Виттман – новый главный тренер «Ингольштадта». Этот немецкий клуб некогда выступал в Бундеслиге, но теперь играет в третьем по силе дивизионе Германии и сейчас занимает в нём 11 место таблицы.

Пока что Виттман будет работать в статусе исполняющей обязанности главного тренера. Она заменила на посту Михаила Келльнера, отправленного в отставку за неудовлетворительные результаты.

Ранее Виттман трудилась в «Ингольштадте» главным тренером молодёжной команды до 19 лет. Контракт с Виттман пока что краткосрочный – до конца текущего сезона.

«Ингольштадт» выступал в первой Бундеслиге в последний раз семь лет назад – в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ингольштадт Сабрина Виттман
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