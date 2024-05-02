Моуринью может возглавить суперклуб - известно название

Мюнхенская «Бавария» ведет поиск нового главного тренера. Нынешний наставник команды Томас Тухель покинет команду по завершении текущего сезона.

Как сообщил посредством социальных сетей журналист Педро Алмейда, в список кандидатов на пост рулевого «Баварии» входит звездный португальский специалист Жозе Моуринью. В настоящий момент «Особенный» является безработным после ухода из «Ромы».

«Бавария» в нынешнем сезоне впервые за долгие годы не стала чемпионом Германии, уступив титул леверкузенскому «Байеру». При этом мюнхенцы борются за победу в Лиге чемпионов. В первом матче ½ финала подопечные Тухеля сыграли вничью с мадридским «Реалом» (2:2).

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