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Нойхаус покинет гладбахскую «Боруссию», если в клубе не сменится тренер слухи

02 Мая 2024 • 17:25 Комментировать

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус может покинуть клуб, если главным тренером останется Херардо Сеоане. Новостью об этом делится Bild.

По информации источника, швейцарский тренер больше не видит места для Нойхауса в своей команде. И именно из-за этого 27-летний футболист в самом расцвете футбольных сил сидит на скамейке запасных уже три матча подряд.

«Боруссия» идёт лишь 13-й в турнирной таблице Бундеслиги и всё ещё рискует вылететь в более низший дивизион при определённых раскладах за три тура.

Зимой сообщалось о том, что у Нойхауса есть варианты продолжения карьеры в Серии А и Примере.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Херардо Сеоане Флориан Нойхаус ещё теги
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