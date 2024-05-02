Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус может покинуть клуб, если главным тренером останется Херардо Сеоане. Новостью об этом делится Bild.

По информации источника, швейцарский тренер больше не видит места для Нойхауса в своей команде. И именно из-за этого 27-летний футболист в самом расцвете футбольных сил сидит на скамейке запасных уже три матча подряд.

«Боруссия» идёт лишь 13-й в турнирной таблице Бундеслиги и всё ещё рискует вылететь в более низший дивизион при определённых раскладах за три тура.

Зимой сообщалось о том, что у Нойхауса есть варианты продолжения карьеры в Серии А и Примере.