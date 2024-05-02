Тухель предоставит отдых Сане в матче со «Штутгартом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Лерой Сане получит отдых от главного тренера Томаса Тухеля в ближайшем матче чемпионата Германии против «Штутгарта». По информации от издания Kicker, наставник мюнхенцев решил поберечь немца к ответному матчу против мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, в первом поединке против «королевского клуба» Сане отметился голом и помог своей команде сыграть вничью 2:2 на домашнем стадионе. Ответная игра состоится в среду на «Сантьяго Бернабеу».

Сане в этом розыгрыше чемпионата Германии записал на свой актив 8 голов и 11 результативных передач.