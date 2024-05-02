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Чемпионат Германии. Бундеслига

Гримальдо: «Байер» хочет оформить требл»

02 Мая 2024 • 12:31 Комментировать

Фланговый защитник леверкузенского «Байера» Алекс Гримальдо заявил о намерении оформить требл в нынешнем сезоне.

«Наша команда голодна до трофеев. Хотим использовать этот сезон на 100 процентов. «Байер» хочет оформить требл. Мы не упустим возможность выиграть Лигу Европы и Кубок Германии. Команда полна уверенности в своем успехе», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что леверкузенский клуб досрочно стал чемпионом Германии, прервав многолетнюю гегемонию мюнхенской «Баварии». В полуфинале Лиги Европы подопечные Хаби Алонсо встретятся с «Ромой», а в финале Кубка страны – с «Кайзерслаутерном».

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Евро-Футбол.Ру,
Алехандро Гримальдо Байер
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