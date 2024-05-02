Гримальдо: «Байер» хочет оформить требл»

«Наша команда голодна до трофеев. Хотим использовать этот сезон на 100 процентов. «Байер» хочет оформить требл. Мы не упустим возможность выиграть Лигу Европы и Кубок Германии. Команда полна уверенности в своем успехе», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.