Гнабри надеется занять место в старте в ответном матче против «Реала»

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри надеется выйти в стартовом составе на ответный полуфинал Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, матч состоится на «Сантьяго Бернабеу» в ближайшую среду.

Издание Kicker сообщает, что Гнабри как следует намерен поработать над своей формой, чтобы завоевать место в стартовом составе. Напомним, в первой игре на «Альянц Арене» Серж вышел на поле со скамейки запасных, так как пропустил некоторый отрезок из-за травмы.

Гнабри в нынешнем сезоне пропустил внушительный срок из-за различных повреждений. Серж успел провести всего 9 матчей в Бундеслиге, где отметился 3 голами и ассистом.