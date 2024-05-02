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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Боруссии» приняли решение по Хуммельсу

02 Мая 2024 • 11:36 Комментировать

Руководство дортмундской «Боруссии» заинтересовано в пролонгации сотрудничества с центральным защитником команды Матсом Хуммельсом. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

В стане «шмелей» довольны игрой защитника и хотят, чтобы он задержался в команде. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне чемпионата Германии Хуммельс провел 24 встречи, в которых забил три гола, получил четыре желтые карточки и один раз был удален с поля.

В Бундеслиге «Боруссия» набрала 57 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице.

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Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс
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