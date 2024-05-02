Рангник объяснил, почему отказал «Баварии»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник рассказал, почему решил отказаться от работы в мюнхенской «Баварии». Специалист был приоритетным кандидатом на замену Томасу Тухелю, но руководству теперь придётся искать другого тренера.

«Я всем сердцем подхожу к работу в сборной Австрии. Мне очень нравится поставленная задача, и я полон решимости успешно продолжать выбранный нами путь. Хотел бы прямо подчеркнуть, что это не отказ от «Баварии», а, скорее, решение сосредоточиться на нынешней команде и целях. Мы полностью сфокусированы на Евро. Мы сделаем всё возможное, чтобы продвинуться как можно дальше», – говорится в заявлении Рангника на официальном сайте сборной Австрии.