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Рангник не станет тренером «Баварии» официально

02 Мая 2024 • 11:15 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник не возглавит мюнхенскую «Баварию». Немецкий специалист отказался от предложения руководства «красной машины».

Официальный сайт сборной Австрии сообщил, что Рангник продолжит работать в команде и после чемпионата Европы. Напомним, Ральф был приоритетным кандидатом «Баварии» на пост нового тренера. Нынешний наставник команды Томас Тухель оставит свой пост по окончании сезона.

Ранее от работы в «Баварии» также отказался Юлиан Нагельсманн, который принял решение продлить контракт со сборной Германии. В шорт-лист мюнхенцев входил Роберто де Дзерби из «Брайтона». Вероятно, клуб вскоре начнёт работу по приглашению итальянца.

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