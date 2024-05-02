Рангник не станет тренером «Баварии»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник не возглавит мюнхенскую «Баварию». Немецкий специалист отказался от предложения руководства «красной машины».

Официальный сайт сборной Австрии сообщил, что Рангник продолжит работать в команде и после чемпионата Европы. Напомним, Ральф был приоритетным кандидатом «Баварии» на пост нового тренера. Нынешний наставник команды Томас Тухель оставит свой пост по окончании сезона.

Ранее от работы в «Баварии» также отказался Юлиан Нагельсманн, который принял решение продлить контракт со сборной Германии. В шорт-лист мюнхенцев входил Роберто де Дзерби из «Брайтона». Вероятно, клуб вскоре начнёт работу по приглашению итальянца.