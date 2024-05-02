Гендиректор «Баварии» Дризен высказался о будущем Дэвиса

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дризен высказался о ситуации с контрактом левого защитника Альфонсо Дэвиса. Напомним, у 23-летнего канадца в конце следующего сезона истекает контракт с мюнхенским клубом.

«Мы не обсуждали Альфонсо Дэвиса во время встречи с представителями мадридского «Реала». Мы никогда не говорим об игроках на подобных встречах», – цитирует Дризена журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» планирует воспользоваться ситуацией и приобрести Дэвиса ближайшим летом. «Королевский клуб» готов удовлетворить финансовые запросы Альфонсо.