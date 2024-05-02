Санчо рассказал о своём отношении к «Боруссии»

«У меня особые чувства к «Боруссии». Я пришел в этот клуб, когда мне было 17 лет. Здесь мне помогали с самого начала. Я всегда делал все для успеха команды и радости болельщиков», - передает слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.