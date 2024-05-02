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Чемпионат Германии. Бундеслига

Санчо рассказал о своём отношении к «Боруссии»

02 Мая 2024 • 08:17 Комментировать

Вингер дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо высказался о своем отношении к немецкому клубу после домашней победы над «ПСЖ» в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«У меня особые чувства к «Боруссии». Я пришел в этот клуб, когда мне было 17 лет. Здесь мне помогали с самого начала. Я всегда делал все для успеха команды и радости болельщиков», - передает слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

В первом матче «Боруссия» одолела «ПСЖ» на своем поле со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Никлас Фюллькруг. Ответная встреча пройдет в Париже 7 мая.

Напомним, что Санчо выступает за «шмелей» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джедон Санчо
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