«Барселона» определилась с главной целью на позицию опорника

В «Барселоне» рассчитывают усилить опорную зону в предстоящее трансферное окно.

Как неоднократно сообщалось, руководство «сине-гранатовых» готово совершить ряд амбициозных подписаний грядущим летом, что помогло убедить рулевого Хави Эрнандеса не покидать пост. Согласно сведениям журналиста Феррана Мартинеса, в клубе уже выбрали приоритетного кандидата на позицию опорного полузащитника – им стал Йозуа Киммих из «Баварии». В «Барселоне» считают, что опыт и способности 29-летнего немца очень помогут команде.

Действующий контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 60 млн евро.