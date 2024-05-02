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«Барселона» определилась с главной целью на позицию опорника слухи

02 Мая 2024 • 01:28 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

В «Барселоне» рассчитывают усилить опорную зону в предстоящее трансферное окно.

Как неоднократно сообщалось, руководство «сине-гранатовых» готово совершить ряд амбициозных подписаний грядущим летом, что помогло убедить рулевого Хави Эрнандеса не покидать пост. Согласно сведениям журналиста Феррана Мартинеса, в клубе уже выбрали приоритетного кандидата на позицию опорного полузащитника – им стал Йозуа Киммих из «Баварии». В «Барселоне» считают, что опыт и способности 29-летнего немца очень помогут команде.

Действующий контракт Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года, а его трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 60 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Йозуа Киммих трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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