Бундеслига получила пятую путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон

Сразу пять клубов будут представлять немецкую Бундеслигу в новом розыгрыше Лиги чемпионов.

Представители чемпионата Германии гарантировали себе дополнительное пятое место в самом престижном еврокубке после победы дортмундской «Боруссии» над «ПСЖ» в первом матче полуфинала текущего розыгрыша турнира (1:0).

Любопытно, что таким образом «Боруссия», судя по всему, помогла самой себе: именно «шмели» сейчас занимают пятую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Команда Эдина Терзича уже не опустится ниже, но и вряд ли окажется в четвёрке, поскольку отставание от «РБ Лейпцига», занимающего четвёртую позицию, составляет пять очков за три тура до финиша.

Ещё одним обладателем пятой путёвки в Лигу чемпионов стала итальянская Серия А, чьи представители не добрались до полуфинала нынешней кампании.