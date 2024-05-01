Президент Австрийского футбольного союза высказался о возможном уходе Рангника в «Баварию»

Президент Австрийского футбольного союза Клаус Миттердорфер прокомментировал информацию о возможном назначении Ральфа Рангника в «Баварию».

65-летний специалист близок к договорённости с мюнхенским грандом, о чём сообщили достоверные источники, также факт переговоров подтверждали официальные лица «Баварии» и сам Рангник.

«Ситуация остаётся открытой. Я надеюсь, что в скором времени он примет решение в нашу пользу. Выбор за ним, окончательное решение ещё не принято. Мы все пытаемся объяснить ему, что было бы полезно, если бы он остался и продолжил работать со сборной Австрии. Мы думаем о заключении с ним нового договора, более долгосрочного.

У нас не было контактов с «Баварией», и меня эта тема не волнует. Наша цель – сохранить Рангника, отличного тренера», – сказал в интервью ORF Миттердорфер.