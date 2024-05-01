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Стало известно, когда «Бавария» может объявить о назначении Рангника

01 Мая 2024 • 22:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Бавария
08.05 22:00

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник в скором времени должен возглавить «Баварию».

Как сообщалось ранее, переговоры клуба со специалистом близки к успешному завершению. При этом, как сообщил спортивный директор «Баварии» Макс Эберль, о назначении может быть объявлено только после ответного матча полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Слова функционера приводит известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ральф Рангник заменит у руля мюнхенского гранда Томаса Тухеля, который покинет свой пост по окончании сезона. О предстоящем уходе нынешнего наставника команды «Бавария» объявила ещё в феврале.

Ответный матч «Баварии» против «Реала» состоится 8 мая в Мадриде.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ральф Рангник Сборная Австрии Томас Тухель Макс Эберль ещё теги

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РЕАЛ МАДРИД БАВАРИЯ
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