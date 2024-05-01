Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Каррагер: «Мне больше нравится наблюдать за игрой Мусиалы, чем Беллингема»

01 Мая 2024 • 22:01 Комментировать
Бавария
2:2
Реал Мадрид

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отметил игру полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

По словам англичанина, 21-летний игрок «Баварии» показывает на поле нечто уникальное, что проявилось в том числе и в недавнем поединке полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (2:2).

«Мусиала – уникальный: вы не увидите, чтобы кто-то ещё так действовал в дриблинге в центральных зонах. Если не считать его, очень немногие в современном футболе делают это, если такие вообще есть. Беллингем – тоже потрясающий игрок, но они разные.

Пожалуй, мне нравится наблюдать за игрой Мусиалы даже больше, чем за Беллингемом. Джуд обладает невероятной харизмой и аурой, у него есть всё. Но Мусиала действительно делает нечто уникальное. Речь не о дриблинге вингера, а об обводках в середине», – цитирует Bayern & Germany Каррагера.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Джейми Каррагер Джамал Мусиала Джуд Беллингем ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Мая
12:55
«Бавария» дала бой «Реалу», а Кейн оформил очередной рекорд: неожиданный сценарий матча в Мюнхене
03:04
​Анчелотти: «Интересная игра»
02:25
​Кейн: «Я чуть расстроен»
01:24
​У Кейна и Мбаппе - по 43 гола в нынешнем сезоне
01:14
​Оуэн: «Не сомневался в том, что Кейн забьёт»
00:58
​Кейн забил 43 гола в 43 матчах за «Баварию»
00:47
​Родриго: «Хорошо, что сравняли счёт»
00:36
​Винисиус: «В Лиге чемпионов не получается всегда выигрывать»
00:24
​Ходдл прокомментировал первый полуфинал Лиги чемпионов
30 Апреля
23:51
Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом 35
23:47
Модрич стал третьим самым возрастным игроком полуфиналов Лиги чемпионов
23:44
Винисиус оформил дубль и сравнял счёт в матче с «Баварией»
23:38
​Кейн установил рекорд английских игроков по количеству голов за сезон Лиги чемпионов
23:24
​Два гола «Баварии» поставили под угрозу серию «Реала» из 58 матчей
23:21
​Винисиус забил в полуфинале Лиги чемпионов третий год подряд - такое удавалось ранее лишь троим
23:19
«Бавария» вышла вперёд в матче с «Реалом» за четыре минуты
23:15
Сане сравнял счёт в поединке «Баварии» и «Реала»
23:12
Кроос стал лучшим по касаниям мяча в первом тайме матча «Баварии» и «Реала»
23:05
Винисиус забил свой 80-й гол за «Реал» во всех турнирах
22:58
«Реал» минимально обыгрывает «Баварию» после первого тайма
22:46
Нагучев: «Если Подольски открыл шаурмичную, то Кроос должен открыть почтовое отделение»
22:28
Винисиус открыл счёт в битве «Баварии» и «Реала»
21:30
Мюллер сыграет 150-й матч за «Баварию» в Лиге чемпионов
21:30
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 82
21:22
Только один игрок провёл больше матчей в Лиге чемпионов до 21 года, чем Беллингем
21:17
Губерниев: «Бавария» будет сражаться как в последний раз»
21:03
«Бавария» огласила состав на первую полуфинальную битву с «Реалом»
20:08
«Реал» назвал стартовый состав на матч с «Баварией»
19:58
Ташуев: «Склоняюсь больше к «Реалу», но «Бавария» тоже очень неуступчивый соперник»
19:35
Шефер: «Главная опасность для «Реала» исходит от Кейна»
19:20
Павлюченко поделился ожиданиями от матча «Бавария» — «Реал» в Лиге чемпионов
18:31
Маттеус рассказал, какие команды хочет увидеть в финале Лиги чемпионов 1
18:07
Прогноз и ставка от Романа Гутцайта на матч Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
17:20
Прогноз и ставка от Александра Неценко на матч Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
17:17
Рюдигер: «Я сокрушу Мбаппе» 1
16:39
Зидан назвал противостояние «Реала» и «Баварии» европейской классикой
16:25
Рюдигер: «Мой любимый футболист — Пепе»
12:37
Сарагоса оценил шансы «Баварии» в матче с «Реалом»
10:00
Когда Гнабри выйдет за «Баварию» закапывать «Реал»: Возможные составы на полуфинал Лиги чемпионов
09:36
Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала»
03:48
«Боруссия» или «Бавария»: Левандовски рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов
03:22
Вальверде рассказал, чем матчи с «Баварией» будут отличаться от игр с «Манчестер Сити» 1
02:02
Бавария - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Апреля
23:34
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
23:15
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
20:40
Анчелотти отреагировал на слова Тухеля о том, что Гнабри забьёт «Реалу»
20:35
Анчелотти: «Рады, что Милитао и Куртуа вернулись после травм»
20:28
Анчелотти: «Реал» очень уважает «Баварию» 1
20:10
Ставка и прогноз на матч Бавария — Реал Лиги чемпионов — 30 апреля 2024
18:38
Романо: «Мусиала снова тренируется с «Баварией», Лаймер – также в строю»
17:31
Маттеус: «Бавария» имеет небольшое преимущество над «Реалом»
16:33
Тухель: «Гнабри забьёт «Реалу»
16:02
Тухель: Победа в Лиге чемпионов компенсирует всё, что произошло в этом сезоне 1
15:38
Тухель рассказал, что нужно «Баварии» для победы над «Реалом»
15:36
Тухель: «Эволюция Беллингема невероятна»
15:26
Тухель рассказал о состоянии травмированных игроков
15:23
Тухель: «Анчелотти сделал большой вклад в футбол как в качестве игрока, так и в качестве тренера»
14:58
Тухель вспомнил матчи с «Реалом» во время пребывания в «Челси»
14:40
Киммих: «Игроки «Реала» часто меняются позициями»
14:27
Киммих: «Когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов, команда делала камбэк почти в каждом матче»
12:03
Ставка и прогноз на матч Бавария — Реал Лиги чемпионов — 30 апреля 2024
11:54
Киммих: «К сожалению, Анчелотти не смог добиться особого успеха в «Баварии»
11:42
Киммих оценил прогресс Беллингема в «Реале»
11:13
Киммих назвал фаворита предстоящих матчей с «Реалом»
10:30
Киммих назвал двух лучших игроков Европы
00:22
Горецка: «Реал» способен забить два гола, не создав ни одного опасного момента»
28 Апреля
23:17
Прогноз на точный счёт матча Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
22:50
Гюлер назвал одну из своих главных целей в «Реале»
22:26
Спортивный директор «Баварии» назвал разницу между «Реалом» и «Арсеналом»
17:41
«Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль
27 Апреля
22:55
Кейн надеется забить несколько голов «Реалу» 1
22:07
Тухель: «Матчи против Анчелотти всегда являются особенными»
15:00
Тухель уверен, что Гнабри забьёт «Реалу» в Лиге чемпионов
00:31
Анчелотти: «Модрич набрал великолепную форму, он может сыграть с «Баварией»
25 Апреля
23:09
Мусиала выбрал между победой в Лиге чемпионов и на чемпионате мира
23 Апреля
23:57
Гримальдо назвал фаворита противостояния «Реал» – «Бавария»
21:48
Мусиала — о матче с «Реалом»: «На поле сойдутся две лучшие команды Европы»
20 Апреля
01:07
Милитао вернётся в старт «Реала» к матчу с «Баварией»
18 Апреля
20:56
«Реал» хочет перенести матч Ла Лиги перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Баварией»
18:55
Дьяков выделил главного фаворита Лиги чемпионов
09:34
Талалаев: «Манчестер Сити» по игре сильнее и организованнее, но выиграл опять «Реал» 1
03:19
Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Реал» нашёл вратаря, который может заменить Куртуа на долгие годы Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Бернарду Силва высказался о «Реале» Левандовски выбрал клуб на следующий сезон Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе Холанн лишь седьмой, а Роналду выпал из топ-20: Рейтинг фаворитов на «Золотой мяч» Салах принял решение насчёт своего будущего в «Ливерпуле» «Манчестер Сити» может совершить громкий трансфер – раскрыто имя возможного новичка
«Бавария» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Дубль Винисиуса и вспышка «Баварии»: из Мюнхена «Реал» уезжает с ничейным результатом Соболев снова забил «Динамо», «Спартак» повёл в кубковом матче «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Барселона» - «Валенсия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:2
Спортивные новости
Селиваненко назвал знаковой победу Рублёва над Алькарасом Рублёв неожиданно обыграл Алькараса и пробился в полуфинал «мастерса» в Мадриде Костя Цзю отреагировал на слова грузинского боксёра Гурули «Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Мая
22:22 · Германия. Бундеслига
Президент Австрийского футбольного союза высказался о возможном уходе Рангника в «Баварию»
22:12 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда «Бавария» может объявить о назначении Рангника
22:01 · Германия. Бундеслига
Каррагер: «Мне больше нравится наблюдать за игрой Мусиалы, чем Беллингема»
19:47 · Германия. Бундеслига
Рольфес уверен, что Та останется в «Байере» и после 2025 года
19:18 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» может перехватить игрока у «Боруссии»
18:50 · Германия. Бундеслига
Гендиректор «Баварии»: Тухель не останется 2
18:45 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Реал» поборются за защитника «Милана»
17:20 · Германия. Бундеслига
Ким Мин Джэ может сменить «Баварию» на другой топ-клуб 1
16:14 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» следит за ван Дейком, но у защитника есть крупное предложение из Саудовской Аравии слухи
15:07 · Англия. Премьер-лига
Журналист Фальк прокомментировал слухи о переходе ван Дейка в «Боруссию» Дортмунд
15:04 · Германия. Бундеслига
Наумов: «Рангник — авантюрист, а не тренер»
14:51 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн может оставить Горецку за бортом Евро-2024
14:42 · Германия. Бундеслига
Мусиала признался, что играл с «Реалом» с обезболивающим уколом
14:24 · Англия. Премьер-лига
Отец игрока «Челси» раскритиковал владельцев клуба
13:58 · Германия. Бундеслига
Тухель ответил, поможет ли «Баварии» его опыт победы на «Сантьяго Бернабеу» во главе «Челси»
Все новости
Рекомендуем