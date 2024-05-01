Каррагер: «Мне больше нравится наблюдать за игрой Мусиалы, чем Беллингема»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер отметил игру полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

По словам англичанина, 21-летний игрок «Баварии» показывает на поле нечто уникальное, что проявилось в том числе и в недавнем поединке полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (2:2).

«Мусиала – уникальный: вы не увидите, чтобы кто-то ещё так действовал в дриблинге в центральных зонах. Если не считать его, очень немногие в современном футболе делают это, если такие вообще есть. Беллингем – тоже потрясающий игрок, но они разные.

Пожалуй, мне нравится наблюдать за игрой Мусиалы даже больше, чем за Беллингемом. Джуд обладает невероятной харизмой и аурой, у него есть всё. Но Мусиала действительно делает нечто уникальное. Речь не о дриблинге вингера, а об обводках в середине», – цитирует Bayern & Germany Каррагера.