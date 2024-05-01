Рольфес уверен, что Та останется в «Байере» и после 2025 года

Симон Рольфес, спортивный директор леверкузенского «Байера» высказался о будущем Джонатана Та, одного из защитников «фармацевтов». Рольфес испытывает хорошее предчувствие относительно судьбы игрока в команде после окончания следующего сезона.

«Мы хорошо общаемся с ним по поводу всей ситуации. Нет сомнений, что он чувствует себя здесь комфортно. У меня хорошее предчувствие, что он останется», - говорит Рольфес для Kicker.

В этом сезоне Та сыграл за свой клуб в 41 матче во всех турнирах. Защитник оформил шесть голов и один ассист.

Действующий контракт связывает Джонатана с «Байером» до лета 2025 года.