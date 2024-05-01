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Гендиректор «Баварии»: Тухель не останется

01 Мая 2024 • 18:50 Комментировать

Ян-Кристиан Дризен исключает сценарий, при котором Томас Тухель останется на должности главного тренера «Баварии».

Ранее фанаты «Баварии» запустили петицию в поддержку Тухеля. О том, что молодой специалист покинет тренерский мостик, было объявлено в феврале.

«Мы были бы счастливы вместе выиграть Лигу чемпионов, а потом наши пути разойдутся. Решение нужно оценивать по тому моменту, когда оно принималось. Тогда ситуация была другой», - слова Дризена приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Поговаривают, что следующим главным тренером «Баварии» станет Ральф Рангник.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель Ян-Кристиан Дризен ещё теги
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