«Бавария» и «Реал» поборются за защитника «Милана»

Европейские гранды активно строят планы на трансферное лето. Защитник «Милана» Малик Тиав показывает высокий уровень игры, поэтому привлекает к себе внимание других топ-клубов. Как сообщает Calciomercato, в гонку за 22-летним футболистом включилась «Бавария». Кроме того, Тиав интересен «Реалу» - об этом уже сообщалось ранее.

Малик Тиав оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник провёл за «Милан» 27 матчей, в которых записал на свой счёт один голевой пас.

Отметим, что в «Милан» Тиав перебрался в конце лета 2022 года из «Шальке».