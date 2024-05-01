Ким Мин Джэ может сменить «Баварию» на другой топ-клуб

Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ оказался под ударом после того, как допустил две ошибки в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Реалом» - эти ошибки помогли мадридцам забить два гола (ничья 2:2). Как сообщает на своих страницах La Repubblica, у Кима есть вариант со сменой клубной прописки ближайшим летом. Так, за корейцем активно следит итальянский «Ювентус».

В то же время отмечается, что для летнего подписания Кима «Ювентусу» нужно будет продавать кого-то из своих защитников.

27-летний Ким Мин Джэ оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 55 миллионов евро.