Наумов: «Рангник — авантюрист, а не тренер»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на новость о возможном назначении экс-сотрудника московского клуба Ральфа Рангника на пост главного тренера «Баварии».

Ранее сообщалось, что Рангник, работающий сейчас в сборной Австрии, согласился возглавить команду из Мюнхена.

По мнению Наумова, Рангник хорошо себя зарекомендовал в Германии, однако сам бы он не стал назначать немецкого специалиста главным тренером такой команды.

«У Рангника ничего не получилось в «Локомотиве» так же, как и в Англии. Я бы его точно не назначил главным тренером такого клуба, потому что он авантюрист, а не тренер», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Баварию» возглавляет Томас Тухель, который ранее объявил о своём уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.