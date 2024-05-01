Нагельсманн может оставить Горецку за бортом Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может оставить полузащитника «Баварии» Леона Горецку за бортом чемпионата Европы. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, наставник «бундестим» не готов предоставить Горецке место в основном составе.

Если верить источнику, тренер считает, что Леон может испортить атмосферу в раздевалке, если будет сидеть на скамейке запасных. Нагельсманн не хочет, чтобы недовольство Горецки повлияло на настроение всей команды.

Напомним, ранее Леон пообещал оставить своё эго в стороне и смириться с любой ролью, которую предоставит ему Нагельсманн.