Мусиала признался, что играл с «Реалом» с обезболивающим уколом

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала признался, что ему пришлось сделать укол для участия в матче против «Реала» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, немец помог своей команде забить один из голов, заработав пенальти. Игра завершилась вничью 2:2, поэтому имя финалиста определится через неделю на «Сантьяго Бернабеу».

«Перед матчем я ощутил кое-что. Это было небольшое воспаление, из-за которого мне пришлось прибегнуть к обезболивающему уколу. Сейчас в колене ничего особо не болит. Надеюсь, скоро всё закончится», – сказал Мусиала в беседе с журналистом Виктором Каталиной.