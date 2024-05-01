Тухель ответил, поможет ли «Баварии» его опыт победы на «Сантьяго Бернабеу» во главе «Челси»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил, поможет ли в ответном матче с «Реалом» его опыт победы на «Сантьяго Бернабеу» во главе «Челси» в 2022 году. Напомним, «синие» выиграли тот матч 3:2, но в полуфинал Лиги чемпионов по сумме двух игр всё равно вышел «Реал».

«Это всё не имеет значения. Важно сохранять веру и делать свою работу. Конечно, это возможно. Я всё ещё оцениваю шансы 50 на 50. Мы сможем создавать моменты на выезде, я не сомневаюсь в этом. «Сантьяго Бернабеу» – из самых сложных мест для победы, но это большой вызов для нас. В этом вся прелесть. Мы можем забыть о сегодняшнем результате и начать с нуля. Нам нужно быть смелыми, собранными и сосредоточенными», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Первая игра между «Реалом» и «Баварией» завершилась вничью 2:2 на «Альянц Арене».