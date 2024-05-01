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Нойер встал на защиту Кима Мин Джэ, который допустил ошибки в матче с «Реалом»

01 Мая 2024 • 13:51 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал выступление центрального защитника Кима Мин Джэ в первом матче с мадридским «Реалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, в эпизоде с первым голом «сливочных» кореец бросил свою зону и позволил Винисиусу Жуниору открыть счёт. Уже во втором тайме Ким Мин Джэ сфолил на Родриго, благодаря чему «Реал» заработал пенальти и восстановил паритет. Игра завершилась вничью 2:2.

«Мы говорили об этом в раздевалке. Ошибки случаются, это часть футбола. Это не значит, что Ким Мин Джэ будет плохо выступать в следующих матчах. Я бы даже не сказал, что он плохо сыграл против «Реала». Моментами Ким смотрелся крайне неплохо. Возможно, в некоторых решающих моментах он принял не лучшие решения», – цитирует Нойера Sport 1.

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Бавария Мануэль Нойер Ким Мин Джэ ещё теги

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