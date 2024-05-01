«Бавария» согласовывает последние детали с Рангником

Мюнхенская «Бавария» согласовывает последние детали контракта с Ральфом Рангником, который с нового сезона должен стать новым тренером команды. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что назначение действительно очень близко.

Итальянец также добавил, что стороны договорились о многих деталях, включая влияние тренера на трансферы. Ожидается, что Рангник продолжит возглавлять сборную Австрии до конца Евро-2024, после чего переедет в Мюнхен.

Напомним, болельщики «Баварии» ранее создали петицию, где требовали у руководства отказаться от кандидатуры Рангника. Петиция собрала 10 тысяч подписей в интернете.