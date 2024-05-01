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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн настроен остаться в «Баварии» на долгие годы

01 Мая 2024 • 13:41 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал, на протяжение какого срока планирует выступать за нынешнюю команду. Напомним, 30-летний англичанин лишь прошлым летом перебрался на «Альянц Арену» из лондонского «Тоттенхэма» за 95 миллионов евро.

«Я прибыл сюда ради того, чтобы задержаться на многие годы. Я приехал сюда не ради одного сезона. Мне хотелось выиграть трофей, но в Бундеслиге всё пошло не так, как хотелось. Тем не менее, самый важный турнир – это Лига чемпионов. Я приехал сюда именно ради того, чтобы участвовать в столь важных матчах. Для меня сейчас нет ничего более важного, чем матч на «Сантьяго Бернабеу», который пройдёт через неделю», – цитирует Кейна TNT Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн

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13:41 · Германия. Бундеслига
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12:55 · Германия. Бундеслига
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12:41 · Германия. Бундеслига
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12:36 · Германия. Бундеслига
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12:30 · Германия. Бундеслига
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11:56 · Германия. Бундеслига
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