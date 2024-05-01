Кейн: «Винисиус и Родриго – это игроки, которые могут наказать тебя за долю секунды»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн оценил уровень двух атакующих игроков мадридского «Реала» Родриго и Винисиуса Жуниора. Напомним, последний оформил дубль в ворота «Баварии» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Впрочем, свой гол забил и Кейн, а игра завершилась вничью 2:2.

«Винисиус и Родриго – это игроки, которые могут наказать тебя за долю секунды. Именно поэтому они выступают за мадридский «Реал», – цитирует Кейна TNT Sports.

Гарри в этом розыгрыше немецкой Бундеслиги записал на свой актив 35 голов. Ради трансфера 30-летнего англичанина «Бавария» прошлым летом раскошелилась на 95 миллионов евро.