Тухель: «Если вы отмотаете голы «Реала» на 10 секунд назад, то увидите, что ничего не назревало»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель выразил мнение, что мадридский «Реал» из ничего забил оба своих гола в первом полуфинале Лиги чемпионов на «Альянц Арене». Напомним, поединок завершился вничью 2:2.

«Если вы отмотаете голы «Реала» на 10 секунд назад, то увидите, что ничего не назревало», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Оба гола «королевского клуба» забил нападающий Винисиус Жуниор: сперва бразилец открыл счет после выхода один на один с голкипером, а затем реализовал пенальти, который заработал Родриго.

«Реал» примет у себя дома «Баварию» через неделю в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.