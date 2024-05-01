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Тухель: «Если вы отмотаете голы «Реала» на 10 секунд назад, то увидите, что ничего не назревало»

01 Мая 2024 • 12:41 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель выразил мнение, что мадридский «Реал» из ничего забил оба своих гола в первом полуфинале Лиги чемпионов на «Альянц Арене». Напомним, поединок завершился вничью 2:2.

«Если вы отмотаете голы «Реала» на 10 секунд назад, то увидите, что ничего не назревало», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Оба гола «королевского клуба» забил нападающий Винисиус Жуниор: сперва бразилец открыл счет после выхода один на один с голкипером, а затем реализовал пенальти, который заработал Родриго.

«Реал» примет у себя дома «Баварию» через неделю в рамках ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.

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Реал Мадрид Бавария Томас Тухель ещё теги

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Сегодня, 01 Мая
12:55 · Германия. Бундеслига
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