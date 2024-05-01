Мюллер: «Тчуамени пытается разузнать тактику на ответный матч с «Реалом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер пошутил над опорным полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени. Пока немец давал интервью, француз прошёл мимо и остановился. Мюллер отреагировал на это с иронией.

«Здесь Орельен Тчуамени. Он наверняка пытается разузнать тактику на ответный матч», – пошутил Мюллер в беседе с CBS Sports.

Напомним, вчерашняя игра на «Альянц Арене» завершилась вничью 2:2. Ответный поединок между «Реалом» и «Баварией» состоится через неделю на «Сантьяго Бернабеу». В последний раз мюнхенцы проходили «сливочных» в плей-офф Лиги чемпионов в 2012 году.