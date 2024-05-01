Мюллер прокомментировал ничью с «Реалом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер подвёл итоги первого полуфинального матча Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Напомним, поединок на «Альянц Арене» завершился вничью 2:2.

«Я недоволен ничьёй. Тем не менее, это «Реал» Мадрид. Мы видим это каждое время. Нужно быть аккуратным каждую минуту», – сказал Мюллер в интервью CBS Sports.

Вчерашняя игра стала 150-й для Томаса в Лиге чемпионов. Несколько месяцев назад немец подписал с «Баварией» новый контракт, благодаря которому останется в клубе на следующий сезон.

В этом сезоне 34-летний Мюллер отметился 5 голами и 7 ассистами в немецкой Бундеслиге.