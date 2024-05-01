Кроос поделился ощущениями от возвращения в Мюнхен

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ощущениями от своего возвращения в Мюнхен. Напомним, «Реал» сыграл с «Баварией» на «Альянц Арене» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов. Кроос отметился результативным пасом и помог «сливочным» добыть ничью 2:2.

«Как я чувствую себя по возвращении в Мюнхен? Я покинул «Баварию» очень давно, поэтому матч будет воспринимался для меня как очередной выезд в составе «Реала», – цитирует Крооса Madrid Xtra.

Напомним, Тони выступал за «Баварию» с 2007 по 2014 год и успел выиграть с командой одну Лигу чемпионов. В составе «Реала» Кроос выиграл этот трофей 4 раза.