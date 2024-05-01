Кейн рассказал, как Беллингем пытался сбить его с толку перед пробитием пенальти

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал, что полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пытался сбить его с толку перед пробитием пенальти. Напомним, англичанин в итоге реализовал одиннадцатиметровый, но первая полуфинальная игра Лиги чемпионов завершилась вничью 2:2 на «Альянц Арене».

«Что Беллингем пытался мне сказать? Честно говоря, я не знаю. Я был слишком сконцентрирован на моменте. Я уверен, он пытался сделать то, что сбило бы меня с толку», – цитирует Кейна Madrid Xtra.

Напомним, Гарри забил 35 голов в нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги. Кейн перешёл в «Баварию» прошлым летом из «Тоттенхэма».