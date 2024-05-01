Президент «Баварии»: «Ведём активные переговоры с Рангником»

Президент мюнхенской «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал переговоры о назначении Ральфа Рангника на пост главного тренера команды.
«Мы ведем активные переговоры, но еще нужно несколько дней, чтобы уладить все детали. Ральф – отличный тренер. Если все получится, это будет хороший выбор для нас», - передает слова руководителя Bayern & Germany.
Напомним, что в настоящий момент Рангник занимает пост главного тренера национальной сборной Австрии.
Сейчас наставником «Баварии» является немецкий специалист Томас Тухель. Специалист покинет команду по окончании сезона-2023/2024.
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