Рангник дал ответ «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» близка к договоренности с новым главным тренером. По информации инсайдера Кристиана Фалька, немецкий гранд ведет активные переговоры с нынешним рулевым сборной Австрии Ральфом Рангником.

Как стало известно журналисту, 65-летний специалист уже дал согласие на предложение руководства «Баварии». В среду, 1 мая, стороны проведут очередной этап переговоров. Контракт Ральфа будет рассчитан на два или три года.

Напомним, что специалист занимает пост главного тренера национальной команды Австрии с лета 2022 года. Под руководством Рангника сборная успешно квалифицировалась на чемпионат Европы – 2024.