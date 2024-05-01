В «Баварии» высказались о возможном уходе Дэвиса в «Реал»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль поделился мыслями относительно потенциального трансфера защитника Альфонсо Дэвиса в мадридский «Реал».
«В настоящий момент у нас нет никаких предложений по Дэвису. «Реал»? От мадридского клуба тоже не была запроса, мы не ведем переговоры», - передает слова функционера инсайдер Максимилиан Кох в своих социальных сетях.
В прессе давно сообщается, что «Реал» заинтересован в подписании канадского латераля.
Трансферная стоимость Дэвиса оценивается в 60 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между Альфонсо и «Баварией» рассчитан до середины следующего года.
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