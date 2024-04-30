«Бавария» изучает вариант с подписанием полузащитника «Ювентуса»

Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабио летом может покинуть туринский клуб.

Как информирует издание La Gazzetta dello Sport. в услугах французского футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария».

Так, клуб из Германии внимательно изучает вариант с подписанием игрока в статусе свободного агента. Адриан может заменить Йозуа Киммиха, который может быть продан в ближайшее межсезонье.

Рабио защищает цвета «Ювентуса» с 2019 года. Трудовой договор полузащитника с клубом рассчитан до лета этого года.