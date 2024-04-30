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«Бавария» изучает вариант с подписанием полузащитника «Ювентуса»

30 Апреля 2024 • 23:23 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабио летом может покинуть туринский клуб.

Как информирует издание La Gazzetta dello Sport. в услугах французского футболиста заинтересована мюнхенская «Бавария».

Так, клуб из Германии внимательно изучает вариант с подписанием игрока в статусе свободного агента. Адриан может заменить Йозуа Киммиха, который может быть продан в ближайшее межсезонье.

Рабио защищает цвета «Ювентуса» с 2019 года. Трудовой договор полузащитника с клубом рассчитан до лета этого года.

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Евро-Футбол.Ру,
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ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
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