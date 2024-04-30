Патрик Херрманн, проведший практически всю свою карьеру в мёнхенгладбахской «Боруссии», попрощается с карьерой игрока по окончании сезона. Пишет об этом официальный сайт «Боруссии».

Херрманну 33 года. В «Боруссии» он оказался в 2008 году ещё в юном возрасте, когда перебрался из «Саарбрюккена» в клуб. Первый матч на взрослом профессиональном уровне немецкий футболист сыграл в 2009 году в составе гладбахской команды. И впредь он не менял свой клуб на протяжении 15 лет.

Вингер практически не играл за основную сборную Германии, у него в активе согласно статистике всего два матча за команду.

Ранее стало известно, что карьеру завершит Тони Янчке, ещё один преданный «Боруссии» футболист.