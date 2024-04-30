Янчке объявил об уходе из футбола – он провёл в гладбахской «Боруссии» всю карьеру

В наши дни редко встретишь футболиста, который всю карьеру проводит в одной команде. Но вот защитник Тони Янчке оказался преданным мёнхенгладбахской «Боруссии». Он дебютировал за «жеребцов» в далёком 2008 году и с тех пор представлял родной клуб.

Теперь 34-летний Янчке объявил о завершении игровой карьеры. Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 опытный футболист играл мало, чему способствовали проблемы со здоровьем.

Всего за первую команду «Боруссии» из Мёнхенгладбаха Тони Янчке провёл 301 матч. В них полузащитник забил пять голов и отдал семь результативных передач на партнёров.