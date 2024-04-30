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Бадштубер оценил выступления Кейна

30 Апреля 2024 • 15:28 Комментировать

Бывший футболист «Баварии» Хольгер Бадштубер оценил выступления нападающего Гарри Кейна в нынешнем сезоне.

«Если «Бавария» хочет выиграть Лигу чемпионов, то им в обоих полуфинальных матчах понадобятся голы Кейна. Вот почему я думаю, что он очень важен сейчас. И хотя на его плечах лежит большое давление, я думаю, он справится.

Кейн оказывал большое влияние, особенно в начале сезоне. Он быстро влился в команду, а также адаптировался к немецкой культуре, а это не так просто, как кажется. Но во второй половине сезона, особенно в важных матчах, его влияние было не таким большим», - сказал Бадштубер the Mirror.

Во вторник «Бавария» проведёт матч Лиги чемпионов против «Реала», не пропустите текстовую трансляцию.

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Бавария Хольгер Бадштубер Гарри Кейн ещё теги
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