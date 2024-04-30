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Президент «Реала» выбрал следующую звёздную цель после Мбаппе слухи

30 Апреля 2024 • 14:40 Комментировать (1)

Всё идёт к тому, что через два месяца Килиан Мбаппе станет игроком «Реала». Мадридцы давно охотятся за звёздным французским форвардом, и ближайшим летом он наверняка переедет на «Сантьяго Бернабеу».

Согласно данным TodoFichajes, президент «Реала» Флорентино Перес уже думает о следующих больших трансферных целях. Так, Перес хочет пригласить в клуб Флориана Вирца, проводящего шикарный сезон в «Байере».

Заполучить Вирца ближайшим летом будет почти невозможно, поэтому «Реал» будет работать по этому игроку планомерно, как было с Мбаппе. Не исключено, что Вирца попытаются подписать только через два года, когда, кстати говоря, в Мадрид из Леверкузена может переехать и тренер Хаби Алонсо.

20-летний Флориан Вирц оценивается порталом Transfermarkt в 110 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Килиан Мбаппе Флориан Вирц Байер ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
30 Апреля 2024 в 14:59
согласен, за обеими руками, вот только пусть Байер не разваливается ближайшие 2 года, а потом добро пожаловать и Вирц и Хаби Алонсо....
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