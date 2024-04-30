Всё идёт к тому, что через два месяца Килиан Мбаппе станет игроком «Реала». Мадридцы давно охотятся за звёздным французским форвардом, и ближайшим летом он наверняка переедет на «Сантьяго Бернабеу».

Согласно данным TodoFichajes, президент «Реала» Флорентино Перес уже думает о следующих больших трансферных целях. Так, Перес хочет пригласить в клуб Флориана Вирца, проводящего шикарный сезон в «Байере».

Заполучить Вирца ближайшим летом будет почти невозможно, поэтому «Реал» будет работать по этому игроку планомерно, как было с Мбаппе. Не исключено, что Вирца попытаются подписать только через два года, когда, кстати говоря, в Мадрид из Леверкузена может переехать и тренер Хаби Алонсо.

20-летний Флориан Вирц оценивается порталом Transfermarkt в 110 миллионов евро.