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Симонс хочет определиться с будущим до начала Евро-2024

30 Апреля 2024 • 12:47 Комментировать
Хоффенхайм
...
РБ Лейпциг
03.05 21:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Хави Симонс всё ещё не определился с планами на будущее. Напомним, нидерландский хавбек выступает за нынешнюю команду на правах аренды. Футболист до сих пор принадлежит французскому «ПСЖ».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 21-летний полузащитник хочет определиться с планами до начала Евро-2024. «ПСЖ» тоже пока не решил, сможет ли гарантировать Симонсу стабильную игровую практику в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Хави интересен лондонскому «Челси». В нынешнем сезоне Симонс записал на свой актив 7 голов и 11 результативных передач в чемпионате Германии.

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