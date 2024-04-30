Симонс хочет определиться с будущим до начала Евро-2024

Полузащитник «РБ Лейпцига» Хави Симонс всё ещё не определился с планами на будущее. Напомним, нидерландский хавбек выступает за нынешнюю команду на правах аренды. Футболист до сих пор принадлежит французскому «ПСЖ».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, 21-летний полузащитник хочет определиться с планами до начала Евро-2024. «ПСЖ» тоже пока не решил, сможет ли гарантировать Симонсу стабильную игровую практику в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что Хави интересен лондонскому «Челси». В нынешнем сезоне Симонс записал на свой актив 7 голов и 11 результативных передач в чемпионате Германии.