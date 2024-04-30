Сарагоса оценил шансы «Баварии» в матче с «Реалом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Брайан Сарагоса оценил шансы своей команды в матчах против мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, испанец ранее выступал в Ла Лиге в составе «Гранады».

«Мы знаем, что «Реал» Мадрид — великая команда. В Лиге чемпионов они одни из величайших. Я бы оценил шансы на выход в финал 50 на 50. В нашей раздевалке с энтузиазмом ждут матчей. Мы убеждены, что можем победить», – цитирует Сарагосу Bayern & Germany.

Брайан к сегодняшнему дню успел провести всего четыре матча в немецкой Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием. Сарагоса выступает за «Баварию» с января.