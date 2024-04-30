Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Сарагоса оценил шансы «Баварии» в матче с «Реалом»

30 Апреля 2024 • 12:37 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
1 2.50 X 3.60 2 2.80
Через 8 ч. 2 мин.

Нападающий мюнхенской «Баварии» Брайан Сарагоса оценил шансы своей команды в матчах против мадридского «Реала» в полуфинале Лиги чемпионов. Напомним, испанец ранее выступал в Ла Лиге в составе «Гранады».

«Мы знаем, что «Реал» Мадрид — великая команда. В Лиге чемпионов они одни из величайших. Я бы оценил шансы на выход в финал 50 на 50. В нашей раздевалке с энтузиазмом ждут матчей. Мы убеждены, что можем победить», – цитирует Сарагосу Bayern & Germany.

Брайан к сегодняшнему дню успел провести всего четыре матча в немецкой Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием. Сарагоса выступает за «Баварию» с января.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Брайан Сарагоса ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Апреля
12:37
Сарагоса оценил шансы «Баварии» в матче с «Реалом»
10:00
Когда Гнабри выйдет за «Баварию» закапывать «Реал»: Возможные составы на полуфинал Лиги чемпионов
09:36
Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала»
03:48
«Боруссия» или «Бавария»: Левандовски рассказал, за кого болеет в Лиге чемпионов
03:22
Вальверде рассказал, чем матчи с «Баварией» будут отличаться от игр с «Манчестер Сити» 1
02:02
Бавария - Реал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
29 Апреля
23:34
Прогноз и ставка от Александра Мостового на матч Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
23:15
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
20:40
Анчелотти отреагировал на слова Тухеля о том, что Гнабри забьёт «Реалу»
20:35
Анчелотти: «Рады, что Милитао и Куртуа вернулись после травм»
20:28
Анчелотти: «Реал» очень уважает «Баварию» 1
20:10
Ставка и прогноз на матч Бавария — Реал Лиги чемпионов — 30 апреля 2024
18:38
Романо: «Мусиала снова тренируется с «Баварией», Лаймер – также в строю»
17:31
Маттеус: «Бавария» имеет небольшое преимущество над «Реалом»
16:33
Тухель: «Гнабри забьёт «Реалу»
16:02
Тухель: Победа в Лиге чемпионов компенсирует всё, что произошло в этом сезоне 1
15:38
Тухель рассказал, что нужно «Баварии» для победы над «Реалом»
15:36
Тухель: «Эволюция Беллингема невероятна»
15:26
Тухель рассказал о состоянии травмированных игроков
15:23
Тухель: «Анчелотти сделал большой вклад в футбол как в качестве игрока, так и в качестве тренера»
14:58
Тухель вспомнил матчи с «Реалом» во время пребывания в «Челси»
14:40
Киммих: «Игроки «Реала» часто меняются позициями»
14:27
Киммих: «Когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов, команда делала камбэк почти в каждом матче»
12:03
Ставка и прогноз на матч Бавария — Реал Лиги чемпионов — 30 апреля 2024
11:54
Киммих: «К сожалению, Анчелотти не смог добиться особого успеха в «Баварии»
11:42
Киммих оценил прогресс Беллингема в «Реале»
11:13
Киммих назвал фаворита предстоящих матчей с «Реалом»
10:30
Киммих назвал двух лучших игроков Европы
00:22
Горецка: «Реал» способен забить два гола, не создав ни одного опасного момента»
28 Апреля
23:17
Прогноз на точный счёт матча Бавария – Реал Лиги чемпионов – 30 апреля 2024
22:50
Гюлер назвал одну из своих главных целей в «Реале»
17:41
«Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль
27 Апреля
22:55
Кейн надеется забить несколько голов «Реалу» 1
22:07
Тухель: «Матчи против Анчелотти всегда являются особенными»
15:00
Тухель уверен, что Гнабри забьёт «Реалу» в Лиге чемпионов
00:31
Анчелотти: «Модрич набрал великолепную форму, он может сыграть с «Баварией»
25 Апреля
23:09
Мусиала выбрал между победой в Лиге чемпионов и на чемпионате мира
23 Апреля
23:57
Гримальдо назвал фаворита противостояния «Реал» – «Бавария»
21:48
Мусиала — о матче с «Реалом»: «На поле сойдутся две лучшие команды Европы»
20 Апреля
01:07
Милитао вернётся в старт «Реала» к матчу с «Баварией»
18 Апреля
20:56
«Реал» хочет перенести матч Ла Лиги перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Баварией»
18:55
Дьяков выделил главного фаворита Лиги чемпионов
09:34
Талалаев: «Манчестер Сити» по игре сильнее и организованнее, но выиграл опять «Реал» 1
03:19
Кейн рассказал, что думает о встрече «Баварии» с «Реалом» в полуфинале 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху Клопп прокомментировал ссору с Салахом «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Бернарду Силва высказался о «Реале» Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» «Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Захарян не решает, а Гюлер решает: «Реал» без Беллингема и Родриго поборол «Реал Сосьедад»
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
12:47 · Германия. Бундеслига
Симонс хочет определиться с будущим до начала Евро-2024
12:37 · Германия. Бундеслига
Сарагоса оценил шансы «Баварии» в матче с «Реалом»
10:36 · Германия. Бундеслига
Левандовски: «Ещё два года назад заметил, что «Бавария» нуждается в перестройке»
09:52 · Германия. Бундеслига
Левандовски высказался о том, что Кейн приблизился к его рекорду в Бундеслиге
09:36 · Германия. Бундеслига
Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала»
02:49 · Германия. Бундеслига
Защитник «Байера» Та – об интересе «Баварии»: «Приятно, когда тебя связывают с таким клубом»
01:31 · Германия. 2-я бундеслига
Победителя Лиги Европы пырнули ножом в ночном баре
29 Апреля
23:54 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» может снова отдать Хави Симонса в аренду
23:31 · Германия. Бундеслига
Левандовски прокомментировал возможный рекорд Кейна по голам в Бундеслиге
22:58 · Германия. Бундеслига
Капитан «РБ Лейпцига» Орбан оценил возможное назначение Рангника в «Баварию»
22:38 · Германия. Бундеслига
Стали известны планы Флика после отказа «Барселоны» и «Баварии»
21:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала первый шаг к продлению контракта с Сане слухи
18:38 · Германия. Бундеслига
Романо: «Мусиала снова тренируется с «Баварией», Лаймер – также в строю»
16:02 · Германия. Бундеслига
Тухель: Победа в Лиге чемпионов компенсирует всё, что произошло в этом сезоне 1
15:56 · Германия. Бундеслига
Киммих отреагировал на слухи о трансфере в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем