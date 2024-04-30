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Левандовски: «Ещё два года назад заметил, что «Бавария» нуждается в перестройке»

30 Апреля 2024 • 10:36 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что ещё два года назад увидел тревожные признаки в команде. Напомним, поляк летом 2022 года покинул мюнхенцев и перебрался в каталонскую «Барселону».

«Могу сказать, что я уже два года назад заметил, что эту команду необходимо обновить. Нужны перемены. Костяк держится уже очень давно. Возможно, сейчас необходимо дать команде новые импульсы. Тем не менее, будет непросто сохранить прежний менталитет», – цитирует Левандовски журналист Тоби Альтшуль.

«Бавария» в этом сезоне впервые за 11 лет не смогла выиграть Бундеслигу, проиграв гонку леверкузенскому «Байеру». Сегодня мюнхенцы сыграют с мадридским «Реалом» в первом полуфинале Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски ещё теги

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Сегодня, 30 Апреля
10:36 · Германия. Бундеслига
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