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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски высказался о том, что Кейн приблизился к его рекорду в Бундеслиге

30 Апреля 2024 • 09:52 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал выступления форварда «Баварии» Гарри Кейна в нынешнем сезоне. У англичанина на счету 35 голов в этом розыгрыше Бундеслиги. Если игрок забьёт ещё 6 мячей в оставшихся 3 турах, он сравняется с рекордом Левандовски по количеству голов за один розыгрыш чемпионата Германии.

«Во-первых, Кейн добился невероятных результатов в первом сезоне за «Баварию». Никто этого не ожидал. Если говорить о рекорде, это будет очень сложно. Ему нужно забить 6 голов в 3 матчах», – сказал Роберт в интервью журналисту Тоби Альтшулю.

Напомним, Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 по 2022 год. Поляк является вторым лучшим бомбардиром в истории мюнхенского клуба после Герда Мюллера.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Гарри Кейн ещё теги

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