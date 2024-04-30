Левандовски высказался о том, что Кейн приблизился к его рекорду в Бундеслиге

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал выступления форварда «Баварии» Гарри Кейна в нынешнем сезоне. У англичанина на счету 35 голов в этом розыгрыше Бундеслиги. Если игрок забьёт ещё 6 мячей в оставшихся 3 турах, он сравняется с рекордом Левандовски по количеству голов за один розыгрыш чемпионата Германии.

«Во-первых, Кейн добился невероятных результатов в первом сезоне за «Баварию». Никто этого не ожидал. Если говорить о рекорде, это будет очень сложно. Ему нужно забить 6 голов в 3 матчах», – сказал Роберт в интервью журналисту Тоби Альтшулю.

Напомним, Левандовски выступал за «Баварию» с 2014 по 2022 год. Поляк является вторым лучшим бомбардиром в истории мюнхенского клуба после Герда Мюллера.