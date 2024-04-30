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Левандовски оценил шансы «Баварии» в матчах против «Реала»

30 Апреля 2024 • 09:36 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
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Через 11 ч. 56 мин.

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, что необходимо его команде для победы над мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра на «Альянц Арене».

«Нам нужна хорошая тактика и удача. Нам необходимо найти правильный баланс. Игроки ждут качественного плана и чёткой идеи. Тем не менее, им также нужна свобода. Если ты хочешь обыграть «Реал», тебе нужно иметь весь необходимый пакет, включая удачу», – объяснил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Томасу ранее удавалось пройти «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов. Это случилось в 2021 году, когда немец возглавлял лондонский «Челси».

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Реал Мадрид Бавария Барселона Роберт Левандовски ещё теги

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БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД
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