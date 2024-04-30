Защитник «Байера» Та – об интересе «Баварии»: «Приятно, когда тебя связывают с таким клубом»

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та прокомментировал слухи о возможном переходе в «Баварию».

Как недавно сообщил генеральный директор «фармацевтов» Фернандо Карро, клуб будет вынужден продать 28-летнего футболиста в предстоящее трансферное окно, если тот не согласится подписать новый контракт, поскольку действующий договор истекает через год. Главным претендентом на центрбека считается «Бавария».

«Приятно, когда тебя связывают с таким клубом, как «Бавария». Но сейчас я сосредоточен на двух трофеях, которые могу выиграть с «Байером» в этом сезоне. Я поддерживаю диалог с Симоном [Рольфесом, спортивным директором] и Фернандо [Карро], всё остальное мы узнаем после завершения сезона», – сказал в интервью SportBild Та.