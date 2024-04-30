Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Защитник «Байера» Та – об интересе «Баварии»: «Приятно, когда тебя связывают с таким клубом»

30 Апреля 2024 • 02:49 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Центральный защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та прокомментировал слухи о возможном переходе в «Баварию».

Как недавно сообщил генеральный директор «фармацевтов» Фернандо Карро, клуб будет вынужден продать 28-летнего футболиста в предстоящее трансферное окно, если тот не согласится подписать новый контракт, поскольку действующий договор истекает через год. Главным претендентом на центрбека считается «Бавария».

«Приятно, когда тебя связывают с таким клубом, как «Бавария». Но сейчас я сосредоточен на двух трофеях, которые могу выиграть с «Байером» в этом сезоне. Я поддерживаю диалог с Симоном [Рольфесом, спортивным директором] и Фернандо [Карро], всё остальное мы узнаем после завершения сезона», – сказал в интервью SportBild Та.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Джонатан Та Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

29 Апреля
23:31
Левандовски прокомментировал возможный рекорд Кейна по голам в Бундеслиге
22:58
Капитан «РБ Лейпцига» Орбан оценил возможное назначение Рангника в «Баварию»
22:38
Стали известны планы Флика после отказа «Барселоны» и «Баварии»
11:07
Киммих оценил кандидатуру Рангника на роль тренера «Баварии»
11:00
Киммих рассказал, каким Хаби Алонсо был пратнёром по команде
10:46
Киммих рассказал, насколько важно для него узнать, кто станет новым тренером «Баварии»
01:58
Горецка – о Евро-2024: «Готов играть в любой роли, которую придумает Нагельсманн»
00:41
Горецка высказался о своих перспективах в сборной Германии после возвращения Крооса
00:04
Директор «Байера» прокомментировал интерес «Баварии» к Та
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя Клопп прокомментировал ссору с Салахом Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба «Барселона» ищет нового вингера, у клуба 5 вариантов Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Бернарду Силва высказался о «Реале»
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал Сосьедад» - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико» Захарян не решает, а Гюлер решает: «Реал» без Беллингема и Родриго поборол «Реал Сосьедад»
Спортивные новости
Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
02:49 · Германия. Бундеслига
Защитник «Байера» Та – об интересе «Баварии»: «Приятно, когда тебя связывают с таким клубом»
01:31 · Германия. 2-я бундеслига
Победителя Лиги Европы пырнули ножом в ночном баре
29 Апреля
23:54 · Германия. Бундеслига
«ПСЖ» может снова отдать Хави Симонса в аренду
23:31 · Германия. Бундеслига
Левандовски прокомментировал возможный рекорд Кейна по голам в Бундеслиге
22:58 · Германия. Бундеслига
Капитан «РБ Лейпцига» Орбан оценил возможное назначение Рангника в «Баварию»
22:38 · Германия. Бундеслига
Стали известны планы Флика после отказа «Барселоны» и «Баварии»
21:12 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала первый шаг к продлению контракта с Сане слухи
18:38 · Германия. Бундеслига
Романо: «Мусиала снова тренируется с «Баварией», Лаймер – также в строю»
16:02 · Германия. Бундеслига
Тухель: Победа в Лиге чемпионов компенсирует всё, что произошло в этом сезоне 1
15:56 · Германия. Бундеслига
Киммих отреагировал на слухи о трансфере в «Барселону»
15:38 · Германия. Бундеслига
Тухель рассказал, что нужно «Баварии» для победы над «Реалом»
15:23 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Анчелотти сделал большой вклад в футбол как в качестве игрока, так и в качестве тренера»
14:58 · Германия. Бундеслига
Тухель вспомнил матчи с «Реалом» во время пребывания в «Челси»
14:40 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Игроки «Реала» часто меняются позициями»
14:27 · Германия. Бундеслига
Киммих: «Когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов, команда делала камбэк почти в каждом матче»
Все новости
Рекомендуем